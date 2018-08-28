Иран просит Международный Суд ООН ввести временный запрет на санкции США

CA-NEWS (CA) - В понедельник в Международном Суде ООН в Гааге началось заседание, посвященное запросу Ирана принять временные меры в связи с его иском против США, сообщается на сайте международной организации. 16 июля Тегеран подал в Суд исковое заявление с требованием признать незаконным решение Вашингтона возобновить и укрепить экономические санкции в отношении Ирана, иранских компаний или иранских граждан.

На заседании в Суде представители Ирана напомнили, что 8 мая 2018 года Соединенные Штаты приняли решение возобновить односторонние санкции, которые ранее были отменены по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это соглашение было подписано 14 июля 2015 года Европейским союзом, Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. В обмен на обязательство сократить масштабы ядерной программы с Ирана были сняты санкции. Но 8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон выходит из соглашения, а также возобновляет и ужесточает санкции против Ирана.

Делегация Ирана в МУС заявила, что такие шаги США идут вразрез с договоренностями в рамках Соглашения по ядерной программе и являются грубым нарушением Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах между Ираном и Соединенными Штатами Америки, подписанного в Тегеране 15 августа 1955 года. Эти санкции, как заявили иранские представители, серьезно подрывают способность Ирана и иранских компаний осуществлять контроль над своей собственностью.

Власти Ирана призвали МУС в рамках процедуры временных мер обязать США до вынесения решения по сути не принимать никаких исполнительных, законодательных и судебных действий, которые являются предметом рассмотрения в настоящем деле, и ввести временный запрет на санкции. Временные меры являются своего рода временным судебным запретом. Их цель заключается в том, чтобы «заморозить» развитие ситуации до того момента, когда Суд не вынесет окончательное решение по спору. Судебное заседание по временным мерам пройдет до 30 августа. После представителей Ирана со своими доводами выступит делегация США.

Как известно, Международный Суд является одним из шести главных органов ООН. Это — единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами. Он состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на девятилетний срок. Участниками Статута Суда являются 192 государства. Около 70 из них признали юрисдикцию этого органа обязательной, но ряд стран сопроводили свое решение целым рядом оговорок. Кроме того, примерно в 300 двусторонних или многосторонних договорах предусматривается, что Суд обладает юрисдикцией по разрешению споров, связанных с их применением или толкованием. Решения Международного Суда ООН являются окончательными и обжалованию не подлежат.