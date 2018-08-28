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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Китая окажет монгольскому аймаку Баян-Улгий помощь в размере $147 тысяч

CA-NEWS (MNG) - Глава аймака А.Гылымхан сообщил, что правительство Китая окажет помощь в размере 1 млн юаней (около $147 тысяч) аймаку Баян-Улгий. По его словам, об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с губернаторами пяти западных аймаков Монголии, которая состоялась 24 августа в аймаке Увс. Встреча была организована в рамках официального визита члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И в Монголию. Помощь будет направлена на развитие социально-экономических и внешних связей аймака, сообщает Montsame.

Во встрече со стороны правительства Монголии приняли участие министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар и министр финансов Ч.Хурэлбаатар. Стороны обменялись мнениями по вопросам восстановления экспорта мяса, увеличения пропускной способности пунктов пропуска и совершенствования их работы, а также обсудил возможности развития сотрудничества между приграничными регионами.

Губернатор А.Гылымхан подчеркнул, что жители аймака Баян-Улгий совершают поездку в Китай через пограничные переходы Хун Шан Зуй и Тайкешкэн. «В последние годы наши жители, преодолевая более 3 тыс километров, стали пересекать монголо-китайскую границу через КПП Замын-Ууд и Эрлянь из-за бюрократии и высоких налогов, которые существуют на двух китайских пограничных переходах. Мы не раз обращались к соответствующим должностным лицам двух стран»,- сказал губернатор А.Гылымхан.

В ответ министр Ван И поручил своим соответствующим должностным лицам безотлагательно решить существующие проблемы.

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