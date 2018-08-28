Летние Азиатские игры 2018: на счету Туркменистана серебро и бронза

CA-NEWS (TM) - За первые четыре дня Летних Азиатских игр 2018, проходящих в Джакарте, спортсмены из Туркменистана завоевали cеребро и бронзу. Первую медаль для Туркменистана на Азиаде-2018 завоевала 25-летняя штангистка Кристина Шерметова. Следом в турнире по греко-римской борьбе 24-летний Шыхазберды Овелеков добился бронзовой медали в весовой категории до 87 килограммов, сообщает радио «Азатлык».

24 августа стало известно, что спортсмен из Туркменистана провалил допинг тест в проходящих в Индонезии летних Азиатских играх. Как сообщило агентство Reuters, со ссылкой на Олимпийский совет Азии (OCA), туркменский спортсмен по вольной борьбе Рустем Назаров стал первым спортсменом на Азиатских играх в Джакарте, провалившим допинг-тест.

Рустэм, который был отстранен в предварительном четвертфинальном отборе в весовой категории до 57 кг, лишился результатов в следствие провала теста в предконкурсном отборе 17 августа, сообщает информагентство. «Образец его мочи показал присутствие фуросемида, который является запрещенным веществом, согласно ... списку WADA запрещенных веществ 2018 года», - заявил Олимпийский совет Азии.

Как отмечает издание, на прошлых Азиатских играх 2014 года в Инчхоне в общей сложности пробы пяти атлетов дали положительный результат на запрещенные вещества.

Вместе с тем, представители Олимпийского совета Азии сообщили о решении перепроверки допинг-проб минувших Азиатских игр.

Допинг-пробы Азиатских игр 2006 года в Дохе (Катар), 2010 года в Гуанчжоу (Китай), 2014 года в Инчхоне (Южная Корея) будут перепроверены, заявил в ходе пресс-конференции в Джакарте президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах.

«Мы хотим выяснить, в каких видах спорта на этих трех Азиатских играх было самое большое число нарушителей антидопинговых правил. После того, как мы выясним, примем меры. Эти [виды спорта] будут исключены из программы Азиатских игр, либо мы сократим количество разыгрываемых медалей», - сказал президент Олимпийского совета Азии.