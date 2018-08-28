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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В России пройдут крупнейшие за 37 лет военные учения

CA-NEWS (CA) - Без малого 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников привлекут к маневрам «Восток-2018», которые станут крупнейшими в России со знаменитых учений «Запад-81». Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с журналистами во вторник, передает РИА Новости.

По его словам, таких масштабных маневров не было в России с 1981 года. «Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ», - сказал Шойгу.

«Представьте себе, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым», - отметил глава Минобороны.

По его словам, маневры начинаются традиционно с большой серии подготовительных мероприятий - около 15 специальных учений по обеспечению войск. Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности, которая, по словам Шойгу, «хорошая практика в нашей жизни и работе».

Маневры «Восток-2018» проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил, они получили международный статус. В учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также (на одном из этапов) подразделения Китая и Монголии.

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