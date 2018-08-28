Трамп и Меркель поддержали торговые переговоры США и ЕС
- Азия и мир, политика
- 16:30, 28 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, в ходе которого оба лидера «решительно поддержали постоянные консультации между Вашингтоном и Брюсселем, направленные на устранение препятствий на пути к улучшению торговых отношений», передает Reuters со ссылкойн на заявление Белого дома.
Трамп и Меркель также обсудили ряд других вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине, говорится в заявлении.
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