Трамп и Меркель поддержали торговые переговоры США и ЕС

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, в ходе которого оба лидера «решительно поддержали постоянные консультации между Вашингтоном и Брюсселем, направленные на устранение препятствий на пути к улучшению торговых отношений», передает Reuters со ссылкойн на заявление Белого дома.

Трамп и Меркель также обсудили ряд других вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине, говорится в заявлении.