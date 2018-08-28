Google поможет Узбекистану создать виртуальные музеи

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 августа подписал постановление о мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в стране. Согласно «дорожной карте», утвержденной в документе, в Узбекистане разработают 3D-туры по основным объектам культуры и искусства, сообщает "Народное слово".



Документом министерствам культуры, иностранных дел, по развитию ИКТ и финансов поручено наладить сотрудничество с компанией Google Cultural Institute для создания виртуальных туров по вышеназванным объектам.

В ближайшее время будет запущен сайт со всей необходимой информацией о музеях, театрах и других объектах Узбекистана. Также на сайте появится интерактивная услуга по указанию маршрутов всех объектов. Будет налажена продажа электронных билетов.

Для справки, платформа Google Cultural Institute объединяет сотни музеев, культурные институты и архивы всего мира.