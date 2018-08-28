Страны СНГ обсудят вопросы сотрудничества в сфере занятости населения

CA-NEWS (TJ) - Два проекта документов о сотрудничестве — Соглашение о сотрудничестве в сфере занятости населения и Общие принципы сотрудничества государств-участников СНГ в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения: молодежи, инвалидов, женщин и других лиц — будут рассмотрены в ходе заседания рабочих групп экспертов по вопросам взаимодействия в сфере занятости населения, которое пройдет 30-31 августа в Минске, сообщает Ниат Ховар.



Отмечается, что разработка обоих документов предусмотрена решением Экономического совета СНГ от 17 марта 2017 года о Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы стран Содружества и Приоритетных мероприятиях по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 2017-2020 годы. Решение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере занятости населения необходимо для обеспечения содействия стран СНГ при разработке и повышении эффективности реализуемых госслужбами и центрами занятости населения программ и услуг, направленных на снижение уровня безработицы в государствах. Помимо этого, документ будет способствовать расширению возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, повышению мобильности трудовых ресурсов, развитию общего рынка труда, снижению неформальной занятости, упорядочению трудовой миграции», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что по завершении заседания соответствующие ведомства по занятости населения СНГ поделятся своим опытом в этом направлении.