Объявлен список руководящих сотрудников администрации президента Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев накануне, 27 августа, подписал указ «Об образовании Администрации Президента Республики Узбекистан». Согласно документу, на базе аппарата президента образована администрация президента.

Основными задачами администрации определены содействие в реализации конституционных полномочий президента, проведение анализа состояния социально-экономического и общественно-политического развития страны, выработка предложений по основным направлениям реформ, осуществление контроля за исполнением решений президента и другое. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Комил Алламжонов, назначенный на должность заместителя руководителя Администрации.

Также сообщается, что ранее работавших государственных советников президента заменят советники президента.

Список руководящих сотрудников администрации президента:

Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович — руководитель администрации президента;

Магрупов Азиз Юлдашевич — помощник президента — первый заместитель руководителя администрации;

Пайгамов Алишербек Азизович — заместитель руководителя администрации;

Алламжонов Комил Исмоилович — заместитель руководителя администрации — пресс-секретарь президента;

Султанов Хайритдин Мадриддинович — советник — спичрайтер президента;

Исмаилов Умар Сапаевич — советник президента по вопросам государственной службы и кадрового резерва;

Иноятов Рустам Расулевич — советник президента по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности;

Худайбергенов Турсинхан Айдарович — советник президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями;

Абдувахитов Абдужабар Абдусаттарович — советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта;

Касимов Рустам Сабирович — советник президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями — ректор Академии государственного управления при президенте;

Хайдаров Зилемхан — руководитель финансово-хозяйственного департамента администрации президента.

Отметим, что Зелимхан Хайдаров работал руководителем аппарата главы государства и при Исламе Каримове, и при Шавкате Мирзиёеве. В списке администрации президента также фигурирует бывший глава бывшей СНБ Узбекистана Рустам Иноятов.