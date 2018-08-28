Отдых в Авазе на пике сезона: выросли цены на услуги

CA-NEWS (CA) - Конец лета стал рекордным по количеству отдыхающих в приморской курортной зоне Авазе. Еще в июне отели были полупустыми и каждого отдыхающего встречали с распростертыми объятиями, но в июле - августе они переполненными и нередко приехавшие на отдых узнавали, что их бронь аннулирована. Корреспондент радио «Азатлык» ознакомился с возможностями для отдыха населения на побережье Каспийского моря в этом сезоне, в том числе ценами и качеством услуг.

«Самым престижным и восстребованным у состоятельной части отдыхающих является отель «Хазар». Отдыхающие в отеле «Кервен» хвалили уровень обслуживания и внимание со стороны персонала. Отдыхающие с детьми говорили, что появилось много мест для развлечения детей, включая парки и аттракционы с невысокими ценами. Но новый Аквапарк доступен немногим: детский билет стоит 100 ман, взрослый 200 манатов. Бассейны при отелях также удобны для отдыха с детьми. Двухместные номера, как правило, стоят в сутки 200 манатов, люкс 300, коттеджи 400 манатов. В эту стоимость входят скромные завтраки. Обед и ужин можно заказать в ресторанах при отелях или купить продукты в магазине при отеле. Но цены достаточно высокие. Например, лепешка стоит 7 манатов».

Как отмечает корреспондент, отдыхающие в Авазе традиционно жалуются на скромный сервис, плохой интернет и отсутствие развлечений для взрослых, а также повсеместные запреты на фотографирование.

В связи дороговизной и с периодическими закрытиями Авазы в связи с официальными мероприятиями, в этом году переполнен отдыхающими и частный сектор в близлежащих населенных пунктах в том числе в поселке Гувлымаяк (бывшее название Куули-Маяк). У многих хозяев забронированы все места до середины сентября.

В Туркменбаши

По вечерам Аваза сияет разнообразными праздничными огнями в отличии от Туркменбаши (бывший Красноводск), который погружается во мрак.

Туркменистанцы, которые не были в морском городе несколько лет, отмечают заметное улучшении дорог в самом городе. «Впечатляют дороги, развилки и мосты, ведущие в Авазу», - сообщает корреспондент.

По его словам, также заметно улучшилась ситуация с подачей воды, которая теперь поступает в жилые дома дважды в день утром и вечером. Но сохраняется дефицит и низкое качество продовольствия, в первую очередь хлеба.

«Остро стоит вопрос с хлебом, его разбирают мгновенно. Хлеб не режется, а буквально рассыпается и к вечеру скисает. Цены на продукты в самом Туркменбаши на порядок выше, чем в столице», - отмечает корреспондент.

Вместе с тем поднялись цены на аренду, продукты, транспорт, а также размер взяток дорожной полиции. По словам местных жителей, чем ближе к морю, тем выше такса.

«Отдыхающие, которые едут на своем транспорте или нанимают машины, жалуются на поборы со стороны дорожно - патрульных служб. Такса для водителей, остановленных полицией, без нарушений поднялась с 5 до 10-15 манатов».

Летний сезон - дополнительный доход и возможность заработка и для местных жителей, которые кроме сдачи жилья в наем, также зарабатывают на продаже еды на пляжах и ловлей кефали для отдыхающих.

Как отмечает корреспондент, еще недавно дополнительной возможностью заработка для местных жителей были поездки за товарами в Казахстан, но в настоящее время основным препятствием для поездок является закрытие границ: «В середине июня туркменская сторона закрыла границу с Казахстаном на неопределенное время, ссылаясь на эпидемию менингита в Казахстане. До сих пор в минимаркете Кулли Маяка торгуют остатками казахстанских продуктов, которых давно нет в Ашхабаде». Согласно двусторонним договоренностям, жители приграничных регионов Туркменистана и Казахстана, могут въезжать без визы и находится в течении нескольких суток на территории соседнего государства.

Национальная туристическая зона Аваза, расположенная на побережье Каспийского моря, неподалеку от города Туркменбаши, была основана в 2007 году по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в качестве курорта мирового уровня.