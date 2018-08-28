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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанцы в девятый день Азиатских игр завоевали три медали

CA-NEWS (UZ) - В рамках Азиатских игр прошел девятый соревновательный день, где узбекские спортсмены завоевали медали, и успешно выступив в различных дисциплинах, вышли в следующий этап соревнований.

Тяжелоатлет Узбекистана Рустам Джангабаев в рывке поднял 203 кг, в толчке 252 и с общим результатом 455 кг завоевал бронзовую медаль.

В соревнованиях по каратэ в категории -50 кг Бахринисо Бабаева справившись с соперниками, вышла в финал. В решающей битве узбекистанка проиграла Шиашуанг Гуга из Китайского Тайбэя со счетом 2:3 и стала серебряным призером Азиатских игр.

В командных соревнованиях по художественной гимнастике узбекистанки Сабина Ташкенбаева, Нуриниссо Усмонова, Дилдора Рахматова и Асаль Икромова стали вторыми с результатом 155,3 баллов и завоевали серебряную награду.

На данный момент в копилке спортивной делегации Узбекистана 6 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. Страна в медальном зачёте заняла 11-е место, после Казахстана, в копилке которого 8 золотых медалей.

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