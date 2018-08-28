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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Тюмени может появиться казахстанский оптово-розничный центр

CA-NEWS (KZ) - В Тюмени находится официальная торгово-экономическая миссия Казахстана.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, накануне делегация встретилась с заместителем губернатора Тюменской области - одним из самых привлекательных регионов России - Вадимом Шумковым. Они обсудили увеличение товарооборота, промышленной кооперации, расширение взаимной торговли, завязывание долгосрочных партнерских отношений.

В.Шумков предложил гостям подумать об открытии в Тюмени казахстанского оптово-розничного центра, где была бы представлена продукция со всех регионов Казахстана. Аналогичный торговый центр с продукцией Тюменской области замгубернатора предложил открыть в Астане.

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