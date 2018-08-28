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  28 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аким Астаны и его заместители пересядут со служебных автомобилей в такси

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Асет Исекешев с сентября пересядет со служебного автомобиля в такси.

По словам его пресс-секретаря Эльвиры Жургенбаевой, в настоящее время глава столицы передвигается на двух машинах Toyota HiAce и Mercedes S-класса, представленных акиматом, однако в начале осени он пересядет на Skoda Superb, принадлежащие городскому таксопарку.

Заместителям акима будет предоставлена Toyota Camry.

Как отметил на заседании маслихата руководитель управления регенерации городской среды Гали Искалиев, владельцем автомашин для акима и его заместителей, которые будут предоставляться на условиях аренды, является таксопарк.

По его словам, управлениям акимата также будут предоставляться машины, но эконом-класса.

«Есть лимит по сумме, у разных управлений он свой, но в среднем 300-400 тысяч тенге. Раньше, когда были машины, мы знали, сколько мы на них тратим, это от 800 тысяч до 1,5 млн тенге в зависимости от количества машин, которые были у управления», – уточнил он.

Г.Искалиев предположил, что требования к водителям такси будут более строгие, но они не будут проходить аттестацию. Во время отпуска чиновников водители будут работать на другие организации как таксисты.

Имеющиеся 60 автомобилей акимата будут распределены среди подведомственных предприятий города: полиции, школ, больниц, добавил глава управления.

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