Telegram согласился по решению суда передавать спецслужбам данные пользователей

CA-NEWS (CA) - Мессенджер Telegram 14 августа полностью обновил политику конфиденциальности. В одном из новых пунктов появилось правило, что Telegram может передать спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователей, подозреваемых в терроризме, сообщает на сайте мессенджера.

Для этого правоохранительным органам нужно будет отправить запрос в администрацию мессенджера и приложить к нему решение суда.

В компании подчеркнули, что пока такой передачи данных не было ни разу. Также Telegram открыл специальный канал @transparency, в котором будет каждые полгода публиковать информацию о таком сотрудничестве со спецслужбами.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора», адвокат Telegram Павел Чиков сказал изданию «Код Дурова», что прогнозировать дальнейший ход событий ещё рано. По его мнению, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом (примером является блокировка каналов - @ISISwatch).

«Более того, я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь - судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», - сказал Чиков.

В середине апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Причиной для такого требования стала претензия ФСБ к мессенджеру, который отказался предоставил спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. После решения суда Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адрессов мессенджера. В надзорном ведомстве указывали, что действия руководства сервиса представляют угрозу для интересов россиян и государства, так как Telegram активно используют террористы.

В мессенджере, в свою очередь, заявляли, что выполнить требования ФСБ невозможно технически: история переписки сохраняется только на устройствах пользователей и не дублируется на серверах компании. Однако компании не удалось отстоять свою позицию в Верховном суде. В ФСБ при этом указывали, что ведомство не претендует на получения всей переписки пользователей, а лишь в тех случаях, в которых есть соответствующее решение суда.