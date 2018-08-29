Постоянный представитель ВОЗ в Монголии вручил верительные грамоты главе МИД

CA-NEWS (MNG) - 28 августа представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии Сергей Диордица вручил верительные грамоты главе МИД Монголии Дамдины Цогтбаатару, сообщает Montsame.

Министр отметил поддержку и помощь ВОЗ в развитии сектора здравоохранения и охране здоровья населения Монголии в последние несколько десятков лет и отметил, что есть необходимость в сотрудничестве с ВОЗ в реализации целей устойчивого развития ООН в Монголии, связанных с сектором здравоохранения.

На встрече стороны затронули вопросы об обеспечении участия всех секторов в защите здоровья населения в рамках сотрудничества между Монголией и ВОЗ, улучшении системы подготовки врачей и медицинского персонала и решении связанных с образом жизни и негативно влияющих на здоровье населения вопросов, а также о укреплении основ культуры профилактики и поддержке внедрения цифрового и дистанционного диагностической технологии в Монголии.