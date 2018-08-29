«Мы насчитали на теле отца шесть пуль», - сын убитого лесника на границе Таджикистана и Афганистана

CA-NEWS (TJ) - В Фархорском районе прошли похороны двух местных жителей, погибших при нападении афганских боевиков. На церемонии «джаноза» Хамрохона Саидов и Давлата Сангинова участвовали представили районного хукумата и сотрудники силовых структур Таджикистана, сообщает Радио Озоди.

Главное управление погранвойск ГКНБ Таджикистана 27 августа сообщило, что 26 августа примерно в 15:00 на территории, охраняемой погранотрядом «Хамадони» на таджикско-афганской границе, неизвестная вооруженная группа с сопредельной стороны в составе 10-12 человек проникла вглубь территории Таджикистана на 50-100 метров и открыла огонь по машине «Нива». На месте погибли двое человек – лесник Хамрохон Саидов, 1956 года рождения, житель Фархорского района и сотрудник животноводческого хозяйства «Хисор» Давлат Сангинов, 1958 года рождения, которые имели разрешительные документы на сенокос. В нападении был ранен Сафархон Рахмонов, 1992 года рождения, житель Фархорского района.

Алихон Саидов, сын погибшего лесника Хамрохона Саидова, сказал, что его отец 36 лет работал в лесхозе. «Отец часто ездил на линию госграницы, но никогда не думал, что ему грозит опасность. Я живу отдельно от родителей, и последний раз говорил с ним по телефону за два дня до трагедии», - сказал Алихон.

По его словам, о трагедии на границе он узнал от дяди. «Я сразу позвонил директору лесхоза. Он сказал, что на границе произошла стрельба, но о судьбе моего отца и его спутников ему ничего не известно».

Алихон Саидов говорит, что его отец должен был до конца года уйти на заслуженный отдых. «Но ему не было суждено дожить до пенсии. Мы насчитали на теле отца шесть пуль, две пули попали ему на плечи, остальные в спину и ноги», - рассказал он.

Погранслужба Таджикистана сообщила, что вооруженное нападение на трех жителей Фархора близ границы с Афганистаном совершено боевиками «Талибан». Власти афганской провинции Тахар заявили, что вскоре после нападения на жителей Таджикистана были нанесены авиаудары по позициям талибов в афганском уезде Даркад.

Халил Асир, пресс-секретарь полиции провинции Тахар, сказал 27 августа, что авиаудары по позициям талибов в лесном массиве «Кухнахона» были ночью и ранним утром.

По его информации, в результате были убиты 8 и ранены 6 боевиков.

«В зарослях талибы вместе с наркоконтрабандистами создали себе убежище. Там нет мирных граждан. О гибели талибов мы узнали сегодня из донесений спецслужб», - сказал Халил Асир.

Султон Вализода, председатель Фархорского района, заявил, что ничего не знает об авиаударах по позициям талибов, но подтвердил факт вооруженного столкновения на границе, в результате которого погибли мирные жители.

Тем временем, на участке, охраняемой погранотрядом «Хамадони», продолжается спецоперация по поиску и нейтрализации боевиков, сообщил пресс-секретарь ГУ погранвойск ГКНБ РТ Мухаммаджон Улугходжаев 28 августа.

По его словам, ситуация на этом участке госграницы спокойная, о результатах спецоперации будут сообщено дополнительно.