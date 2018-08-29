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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский дзюдоист получил травму на Азиаде, его доставили в больницу

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, принимавший участие в Азиатских играх, доставлен скорой помощью в больницу Джакарты. Об это сообщила врач команды Казахстана по дзюдо Наталья Кудашова.

По данным Национального олимпийского комитета РК, спортсмен не смог продолжить вторую схватку на Азиаде-2018 и уступил сопернику из КНДР, тем самым проиграв в 1/4 финала. Также он не вышел бороться в утешительном раунде, который мог бы его направить в матч за третье место и получил «шидо».

«Сейчас скорая забрала его в больницу Джакарты. Будут делать рентген-снимок. Есть подозрения на перелом правого ребра. Получил травму при падении во второй схватке»,- рассказала Кудашова.

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