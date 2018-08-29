В таджикском районе Рудаки мужчина пытался зарубить топором своего односельчанина

CA-NEWS (TJ) - Житель сельского джамоата Зайнабобод района Рудаки задержан сотрудниками милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

27 августа текущего года, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим 48-летним односельчанином, которому нанес удар топором в область головы. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 37-летний житель района Рудаки, отмечается в сообщении.

В результате пострадавший был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии.