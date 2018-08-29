В таджикском районе Рудаки мужчина пытался зарубить топором своего односельчанина
- Таджикистан, общество
- 11:33, 29 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - Житель сельского джамоата Зайнабобод района Рудаки задержан сотрудниками милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.
27 августа текущего года, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим 48-летним односельчанином, которому нанес удар топором в область головы. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 37-летний житель района Рудаки, отмечается в сообщении.
В результате пострадавший был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии.
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