Китай приступил к строительству первой военной базы в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Китай начал строительство первой военно-тренировочной базы в афганской провинции Бадахшан в рамках сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом. Она будет расположена в Ваханском коридоре, который представляет собой узкую полосу в горах, граничащую с Таджикистаном, Пакистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, близкие к китайским военным.

«Как только строительство будет завершено, Китай скорее всего, отправит туда по меньшей мере один батальон с вооружениями и оборудованием для учебной подготовки афганских военных», - рассказал один из источников. В батальоне насчитается более 500 военнослужащих.

Как отмечает газета, это будет первый случай военного присутствия КНР на территории соседнего Афганистана.

В прошлом году Китай развернул свою первую зарубежную военно-логистическую базу в Джибути на восточном побережье Африки. По данным источников, основу базирующегося там контингента составляют инженеры и строители, занятые сооружением морского причала и инфраструктуры.

База в Афганистане призвана играть совершенно иную стратегическую роль в связи с ее близостью к «неспокойному» Синьцзяну, где в последние годы имели место вылазки террористов, отмечают источники.