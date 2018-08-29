Эмомали Рахмон принял участие в открытии в Душанбе обновленного парка культуры

CA-NEWS (TJ) - Вечером 28 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с премьер-министром страны Кохиром Расулзода и председателем города Душанбе Рустамом Эмомали принял участие в церемонии открытия государственного учреждения «Парк культуры и отдыха «Молодёжное озеро», сообщает пресс-служба главы государства.

Парк культуры и отдыха «Молодежное озеро» создан в 1940 году, с течением времени эта территория, аттракционы и другое детское развлекательное оборудование и аппараты пришли в негодное состояние и нуждались в полном обновлении.

Работы по благоустройству Парка культуры и отдыха «Молодежное озеро» начаты в 2017 году по непосредственному указанию Эмомали Рахмона. С учетом современных требований на территории объекта посажены редкие тенеобразующие декоративные деревья, а также цветы и кустарники, аллеи уложены плитами, окрестность парка полностью преобразована, отмечается в сообщении.

Территория Парка культуры и отдыха «Молодежное озеро» занимает 3,5 гектара, в ходе реконструкции вымощено плитами более 15 тысяч квадратных метров и 18 тысяч квадратных метров озеленено. Для освещения парка установлено 267 столбов от 3-х до 12 метров.

Для озеленения и украшения на территории Парка культуры и отдыха «Молодежное озеро» посажено более 500 штук редких тенеобразующих и декоративных деревьев.

В ходе ознакомления Рахмон дал высокую оценку работам по благоустройству в Парке культуры и отдыха «Молодежное озеро».