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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Актобе получил 1,5 года тюрьмы за кражу киндер-сюрпризов

CA-NEWS (KZ) - Городской суд №2 Актобе приговорил 23-летнего жителя к тюремному заключению сроком на 1,5 года за кражу из супермаркета 37 киндер-сюрпризов, сообщает Aktobenews.

Во время процесса подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он продал украденное для получения прибыли.

Отмечается, что ранее подсудимый привлекался к ответственности за кражу iPhone. Тогда подсудимый возместил потерпевшему ущерб и избежал тюремного срока.

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