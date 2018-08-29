Житель Актобе получил 1,5 года тюрьмы за кражу киндер-сюрпризов

CA-NEWS (KZ) - Городской суд №2 Актобе приговорил 23-летнего жителя к тюремному заключению сроком на 1,5 года за кражу из супермаркета 37 киндер-сюрпризов, сообщает Aktobenews.

Во время процесса подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он продал украденное для получения прибыли.

Отмечается, что ранее подсудимый привлекался к ответственности за кражу iPhone. Тогда подсудимый возместил потерпевшему ущерб и избежал тюремного срока.