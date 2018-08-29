Союзы промышленников и предпринимателей Туркменистана и Кыргызстана заключили соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (TM) - Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) и кыргызский союз предпринимателей и промышленников заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает Trend.

Документ создаст базу для взаимодействия между бизнесменами двух стран, что поспособствует укреплению делового партнёрства и расширению взаимного товарооборота.

«Существенный вклад в развитие экономического сотрудничества также внесёт документ об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов, что создаст благоприятные условия для торговли и учреждения совместных предприятий», - сказано в материале.

Ранее сообщалось, что туркменские предприниматели готовы рассмотреть возможности совместной добычи и переработки полезных ископаемых в Кыргызстане. Об этом было заявлено в ходе ашхабадского заседания межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) и межправкомиссии с туркменской стороны Александр Дадаев говорил и о сотрудничестве в агропромышленной сфере, в области создания перерабатывающих предприятий.

Сторонами достигнута договоренность о поддержке создания совместных предприятий, ориентированных на рынки Европейского союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - крупным импортером является Китай.

Напомним, что Ашхабад и Бишкек могут быть задействованы в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа, в первую очередь из Туркменистана.

Китайская CNPC закупает природное топливо в этом регионе с 2009 года, после запуска первых двух веток газопровода (A и B) из Туркменистана через территории Узбекистана и Казахстана. Недавно была введена в строй третья ветка (С), которая также проходит по этому маршруту.

В настоящее время идут разработки проекта по строительству дополнительной четвертой ветки (D) - по новому транзиту - через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.