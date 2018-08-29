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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы задержан водитель, сбивший насмерть мужчину и скрывшийся с места ДТП

CA-NEWS (KZ) - В Алматы задержан водитель Lexus, насмерть сбивший пешехода и скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, гражданин Г., 1994 года рождения, в ночь на 28 августа, управляя автомашиной марки Lexus-330, следуя по улице Саина в северном направлении, допустил наезд на пешехода, мужчину, 1963 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель машины скрылся.

В ходе оперативных мероприятий стала известна личность водителя. Он является жителем Алматинской области. К вечеру молодой человек был задержан, а его машина обнаружена и приобщена к материалам уголовного дела.

В полиции отмечают, что задержанный управлял автомашиной, будучи лишенным такого права: год назад он был задержан дорожно-патрульными полицейскими за езду в пьяном виде.

Досудебное производство проводится по признакам двух преступлений, предусмотренных статьями 345 ч.3 и 347 УК РК. Оставление места ДТП, по действующему законодательству, влечет за собой отдельную уголовную ответственность. Сейчас задержанный водитель дает показания, сообщили в ДВД.

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