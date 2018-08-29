GM Uzbekistan увеличит производство Nexia и Malibu

CA-NEWS (UZ) - Совместное узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" объявило об увеличении объемов производство востребованных моделей автомобилей — Nexia и Malibu.

Производство Nexia с механической коробкой передач будет увеличено с 3501 единиц в августе до 34 804 до конца года, Malibu — с 240 до 2200 единиц в месяц.

Такое решение принято «для скорейшего удовлетворения потребности покупателей на рынке Узбекистана» с учетом поступивших заявок.

«Компания прилагает все усилия, чтобы в ближайшие месяцы объем производства других моделей автомобилей также был увеличен с учетом высокого спроса и ожидания клиентов», — отмечается в сообщении.