GM Uzbekistan увеличит производство Nexia и Malibu
- Узбекистан, новости компаний
- 12:21, 29 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Совместное узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" объявило об увеличении объемов производство востребованных моделей автомобилей — Nexia и Malibu.
Производство Nexia с механической коробкой передач будет увеличено с 3501 единиц в августе до 34 804 до конца года, Malibu — с 240 до 2200 единиц в месяц.
Такое решение принято «для скорейшего удовлетворения потребности покупателей на рынке Узбекистана» с учетом поступивших заявок.
«Компания прилагает все усилия, чтобы в ближайшие месяцы объем производства других моделей автомобилей также был увеличен с учетом высокого спроса и ожидания клиентов», — отмечается в сообщении.
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