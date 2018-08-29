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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ОДКБ отвергла причастность к авиаударам на севере Афганистана
Предыстория: Власти Афганистана заявили об авиаударе «российского или таджикского» военного самолета

CA-NEWS (CA) - Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не наносили авиаударов в провинции Тахар на севере Афганистана, сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«ОДКБ не имеет никакого отношения к авиаудару на севере Афганистана. Информацией о том, кто мог бы стоять за этой атакой, ОДКБ не располагает. Воздушное пространство в регионе отслеживается минобороны Таджикистана и российским военным ведомством. Они уже, насколько мне известно, ситуацию прокомментировали», - сказал Зайнетдинов.

Как сообщило ранее агентство Ruuters со ссылкой на двух официальных представителей Афганистана, боевые самолеты Таджикистана или России нанесли удары на северо-востоке страны на границе с Таджикистаном. По их данным, удар был нанесен после боестолкновения между таджикистанскими пограничниками и боевиками.

Представитель афганской полиции заявил, что принадлежность самолетов точно установить не удалось. В результате удара были убиты восемь боевиков «Талибана», шесть получили ранения. Минобороны РФ ранее отвергло все предположения о возможной причастности России к атаке. Власти Таджикистана также отрицают участие своих военных в этом ударе.

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