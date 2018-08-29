Сборная Таджикистана по футболу выиграла «бронзу» на кубке президента Казахстана

CA-NEWS (TJ) - Юношеская сборная Таджикистана (U-16) под руководством главного тренера Зайниддина Рахимова выиграла бронзовые медали на международном турнире на кубок президента Казахстана в Талгаре, сообщает ТаджикТА.

«В матче за третье место юные таджикские футболисты обыграли юношескую сборную Казахстана (U-17) со счетом 2:0», - сообщается на сайте федерации футбола РТ.

Ранее на групповом этапе турнире подопечные Зайниддина Рахимова обыграли юношескую сборную Казахстана (U-16) – 3:0 и уступили команде Академии «Краснодара» (U-17) – 0:4.

Футбольный турнир на кубок президента Казахстана проходил с 24 по 28 августа в Талгаре на учебно-тренировочной базе сборных команд Казахстана. В турнире приняли участие шесть команд, разделенных на две группы.

В группе «А» выступали сборные Казахстана (U-17), Кыргызстана (U-17) и Азербайджана (U-17), а в группе «Б» – Академия «Краснодара» (U-17), юношеские сборные Казахстана (U-16) и Таджикистана (U-16).

В матче за пятое-шестое места сборная Казахстана (U-16) одержала победу над командой Кыргызстана (U-17) – 4:0. Основное время финального поединка турнира между юношеской сборной Азербайджана и командой Академии «Краснодара» победителя не выявило – 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне краснодарской команды – 3:0.

Общий призовой фонд международного турнира на Кубок президента Казахстана-2018 составил $15 тыс. долларов. Победитель турнира помимо кубка получил $7 тыс., серебряному призеру досталось 5 тыс., а бронзовому призеру – $3 тыс.

На церемонии награждения были отмечены и лучшие игроки турнира. Голкипер сборной Таджикистана (U-16) Мухриддин Хасанов был признан лучшим вратарем соревнований.

Участие в турнире для юношеской сборной Таджикистана стало одним из заключительных этапов подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018, которая пройдет с 20 сентября по 7 октября в Малайзии.

На азиатском первенстве наша сборная сыграет в группе «А». Ее соперниками будут сборные Малайзии (20 сентября), Японии (23 сентября) и Таиланда (26 сентября).