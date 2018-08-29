РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана посетит Кыргызстан в начале сентября

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приедет в Кыргызстан с рабочей поездкой 3 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил посол РУз в КР Комил Рашидов.

Как ранее сообщалось, глава Узбекистана примет участие на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

«Участие президента в открытии III Всемирных игр кочевников прорабатывается», — заявил Комил Рашидов.

Напомним, что на Всемирных игр кочевников Узбекистан представит большая делегация спортсменов во главе с министром физической культуры. 60 спортсменов будут бороться в различных видах спорта.

Церемония открытия III Всемирных игр кочевников состоится 2 сентября.

print
  • Евросоюз реализует в Таджикистане проект по актуарной науке
  • В Улан-Баторе началось строительство центрального очистительного сооружения
  • В Таджикистане пройдет операция «Дети»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×