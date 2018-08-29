Президент Узбекистана посетит Кыргызстан в начале сентября
- Узбекистан, общество
- 12:39, 29 августа 2018
- Просмотров: 477
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приедет в Кыргызстан с рабочей поездкой 3 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил посол РУз в КР Комил Рашидов.
Как ранее сообщалось, глава Узбекистана примет участие на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.
«Участие президента в открытии III Всемирных игр кочевников прорабатывается», — заявил Комил Рашидов.
Напомним, что на Всемирных игр кочевников Узбекистан представит большая делегация спортсменов во главе с министром физической культуры. 60 спортсменов будут бороться в различных видах спорта.
Церемония открытия III Всемирных игр кочевников состоится 2 сентября.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком