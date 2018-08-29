Первая группа паломников Таджикистана вернется 31 августа

CA-NEWS (TJ) - Первая группа граждан Таджикистана, совершивших паломничество к святыням ислама, 31 августа вернутся на родину. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в комитете религии и упорядочения традиций и обрядов. По данным ведомства, до 14 сентября вернутся все хаджи.

Представители комитета перед возвращением в республику в Мекке и Медине провели беседы с ними и разъяснили нормы закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» согласно которым мероприятия по случаю проводов и встречи паломников проводятся в семейном кругу.

«Закон запрещает организацию мероприятий «хочиталбон» и «хочиоши» (угощения по случаю паломничества). Раздача паломниками священной воды «Зам-зам» и сушеных фиников не возбраняется. Жители могут поздравить ходжи с благополучно совершенным хаджом», - сообщили в ведомстве.

В 2014 году власти Таджикистана приговорили к большому штрафу двух таджикских ходжи, за то, что родные устроили им помпезные встречи в аэропорту Душанбе, подогнав лимузин.