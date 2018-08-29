Япония оказала поддержку Монголии в размере $850 млн в рамках программы МВФ

CA-NEWS (MNG) - Глава правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял 28 августа специального советника премьер-министра Японии Кэнтаро Соноуру, сообщает Montsame.

Премьер-министр Хурэлсух выразил благодарность правительству Японии за оказание Монголии поддержки в размере $850 млн в рамках программы расширенного финансирования МВФ. В ответ Кэнтаро Соноуру подчеркнул, что японская сторона приветствует действия правительства Монголии по преодолению экономических трудностей, стабилизации и росту экономики.

«Следует отметить, что из года в год расширяются дружественные связи и сотрудничество между Монголией и Японией, стабилизировались взаимные визиты на высоком уровне. На этот раз Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует пригласить главу монгольского правительства У. Хурэлсуха посетить Японию с официальным визитом», - подчеркнул специальный советник Кэнтаро Соноуру в начале встречи.

Отметив динамичное развитие монголо-японских дипломатических отношений, стороны пришли к единому мнению, что одинаковые позиции двух стран по обеспечению устойчивости и безопасности в Северо-Восточной Азии и по вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе приносят положительные результаты в сотрудничестве двух стран.