Назарбаев поздравил казахстанцев с 25-летием разработки Кашаганского месторождения

CA-NEWS (KZ) - В Атырау празднуют 25-летие Северо-Каспийского проекта — первого крупного проекта освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба акимата области, глава региона Нурлан Ногаев, отметив важность проекта, зачитал поздравительное послание президента страны Нурсултана Назарбаева.

«Этот проект стал одним из крупных и значимых для нефтегазовой отрасли Казахстана. На заре независимости для молодого государства разработка крупнейшего Кашаганского месторождения на шельфе Каспия стало особым событием. Реализация проекта позволила привлечь в Казахстан иностранные инвестиции, новые технологии, мировой опыт в разработке сложнейших морских месторождений. Это большая заслуга всех, кто принимает участие в этом проекте. Надеюсь, что эта работа и в дальнейшем принесет пользу для экономики и энергетической безопасности страны», - говорится послании главы республики.

Аким области также отметил, что Северо-Каспийский проект - это не только Кашаганское месторождение, которое сегодня, по его словам, оказывает огромное влияние на экономику страны.

«Это и другие месторождения, которые ждут своего освоения. Я уверен, что сегодняшнему коллективу по плечу выполнение поставленных перед ними задач. Сделано немало, но предстоит сделать еще много. «Нулевой цикл», бережное отношение к окружающей среде, вопросы техники безопасности - это актуальные задачи, которые стояли в начале проекта и по сегодняшний день являются жизненно важными вопросами. Для их решения необходимо использовать весь имеющиеся опыт и потенциал мировой нефтяной отрасли», - подчеркнул Н.Ногаев.

Реализация Кашаганского проекта ведется на территории двух областей – Атырауской и Мангистауской. По данным Министерства энергетики РК, на сегодняшний день консорциум NCOC, разрабатывающий месторождение, добыл порядка 16 млн тонн нефти и конденсата, более 5 млрд кубометров газа, экспортировал более 700 тысяч тонн серы.