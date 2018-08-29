МИД Армении заявил, что Ереван не допустит членства Азербайджана в ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Если будет рассматриваться вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, то Армения применит свое право вето, заявила на брифинге временный исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, сообщают «Newsarmenia».

Она отметила, что подобные обсуждения пока проводятся только на аналитических площадках, официальной информации нет.

«Решения в этих двух организациях принимаются на основе консенсуса. Мы уже выражали свою позицию по данному вопросу. Если он будет поднят, то Армения воспользуется своим правом вето», - сказала Нагдалян.

Ранее глава парламентской постоянной комиссии Азербайджана по правовым вопросам и государственному строительству Али Гусейнли заявил, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть участие страны в ОДКБ.

Затронув тему замены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Нагдаян отметила, что все решения в рамках ОДКБ принимаются на основе консенсуса, это касается также процесса замены генерального секретаря ОДКБ.

По ее словам, сейчас проводятся консультации на различных площадках ОДКБ. Касаясь замечания о том, может ли Армения в результате этого процесса лишиться срока председательства в ОДКБ, Нагдалян ответила: «В сентябре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было принято решение, что должность генерального секретаря занимают поочередно представители государств – членов организации, в порядке ротации. По этому порядку должность генерального секретаря ОДКБ закреплена и остается в течение 3 лет за Арменией».

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.