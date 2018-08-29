Узбекистан исключил из списка разыскиваемых лиц «пособника» экс-генпрокурора

CA-NEWS (UZ) - Суд Испании отменил первое постановление об экстрадиции в Узбекистан предпринимателя Алишера Ходиева, который рассматривается в качестве «преступного пособника» бывшего генпрокурора Рашида Кадырова. Ходиев освобожден из-под ареста, сообщил его испанский адвокат Хуан Карлос Брей, передает centralasian.org.

40-летний Алишер Ходиев был арестован 10 марта этого года в городе Барселона по запросу Генпрокуратуры Узбекистана. На родине в отношении Ходиева были выдвинуты обвинения в «вымогательстве», «мошенничестве» и «легализации денежных средств, добытых преступным путем».

Обвинения против предпринимателя были выдвинуты в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова. Напомним, что 17 июля этого года суд Испании вынес постановление об экстрадиции Алишера Ходиева в Узбекистан. Однако 7 августа испанский суд отменил первое постановление об экстрадиции Ходиева в Узбекистан, сославшись на то, что Генпрокуратура этой страны исключила его списка разыскиваемых лиц.

Испанский адвокат Алишера Ходиева Хуан Карлос Брей сообщил, что Генпрокуратура Узбекистана не стала возражать против постановления испанского суда, но заявила, что Ходиеву необходимо вернуться в страну для дачи показаний. В Генпрокуратуре Узбекистана пока не прокомментировали информацию об исключении предпринимателя из списка разыскиваемых лиц.

Однако адвокат Хуан Карлос Брей официально выразил недоверие приехавшему в Испанию представителю Генпрокуратуры Узбекистана Исраиду Адхамову. По его словам, этому причиной стало то, что узбекская сторона не включила в материалы следствия документы, предоставленные испанскими адвокатами Ходиева. Кроме того, адвокат заявил, что «сомневается в объективности» Генпрокуратуры Узбекистана.

Напомним, что обвинительное заключение против Алишера Ходиева основано на письменных жалобах одного человека – Фархода Маматжанова, который является главой ряда крупных предприятий в Узбекистане. Генпрокуратура Узбекистана рассматривала Алишера Ходиева в качестве «преступного пособника» экс-генпрокурора Рашида Кадырова.