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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай ужесточит меры защиты прав интеллектуальной собственности

CA-NEWS (CA) - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал во вторник, что Пекин ужесточит меры защиты прав интеллектуальной собственности и введет более суровое наказание за их нарушение, передает Reuters со ссылкой на сообщение китайского правительства.

Ли, который во вторник встретился с директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом Гарри в Пекине, повторил, что китайские и зарубежные компании, работающие в стране, находятся в равных условиях и что китайские власти не допускают насильственного перемещения технологий.

США ранее ввели пошлины на импорт китайских товаров, обвинив Пекин в том числе в незаконном присвоении американских технологий и краже интеллектуальной собственности. Китай ответил аналогичными мерами.

На прошлой неделе Пекин и Вашингтон провели очередной раунд переговоров, не сумев значительно приблизиться к урегулированию торгового спора.

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