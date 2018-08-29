Центр ОБСЕ в Ашхабаде проводит семинар для представителей СМИ

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 28 августа начал работу двухдневный семинар, организованный Центром ОБСЕ рамках проекта «Сотрудничество в совершенствовании законодательства о СМИ и продвижении свободы выражения», сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Участниками семинара стали представители различных средств массовой информации – телерадиоканалов, газет, журналов, преподаватели профильных вузов страны, а также представители различных министерств и ведомств, перед которыми с тематическими лекциями выступили приглашенные международные эксперты.

Целью семинара является обсуждение основных аспектов разработки модуля по свободе слова для факультетов журналистики высших учебных заведений Туркменистана.

В ходе работы семинара, проходившем в формате открытой дискуссии, участникам была представлена возможность обмена опытом в различных направлениях журналистики.