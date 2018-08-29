Таджикский «Талко» и узбекский «Krantas» начинают производство грузовых автомашин

CA-NEWS (TJ) - Таджикская алюминиевая компания «Талко» намерена осенью начать производство грузовых автомашин совместно с узбекским Krantas, который специализируется на выпуске спецтехники для различных отраслей промышленности и строительного сектора, сообщает Радио Озоди.

Ожидается, что в программе предстоящего в сентябре визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Таджикистан запланировано посещение «Талко».

Игорь Саттаров, пресс-секретарь алюминиевой компании, рассказал 28 августа, что это будет ознакомительный визит узбекского лидера на предприятие.

По его словам, таджикско-узбекское СП по производству грузовых автомашин будет построено на базе заброшенного цеха алюминиевой компании: установка необходимого оборудования практически завершена, а специалисты проходят обучение по сборке автомашин.

Пока не сообщается, какие виды автомашин будут выпускаться на новом предприятии и его производственная мощность. На официальном веб-сайте ООО «Krantas» говорится, что на заводе выпускается более 30 видов спецтехники, а по желанию заказчиков производится спецтехника на различных базовых шасси: КАМАЗ, MAN, ISUZU и т.д.

По словам Игоря Саттарова, с запуском предприятия «Талко» намерено в первую очередь обеспечить собственные нужды в связи с расширением сферы добычи руд и угля, а также сырья для производства глинозема. Вместе с тем, по заявкам органов государственной власти новое предприятие будет производить автомашины для коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в строительство СП по производству грузовых автомашин на «Талко» будет инвестировано 3,5 млн долларов. «С учетом дешевизны электроэнергии и рабочей силы в Таджикистане, производимые автомашины будут конкурентноспособными на рынке», - сказал Саттаров.

За последний год Таджикистан предпринял много усилий по переходу модели развития из аграрной в индустриально-аграрную страну. В первом полугодии текущего года заработали завод по производству тракторов в Гиссаре и таджикско-белорусское предприятие по выпуску автобусов в Душанбе. Недавно сообщалось, что в Душанбе в течение года будет создано предприятие по сборке автобусов и грузовых автомобилей, которое будет выпускать до 200 автобусов в год. По проекту также предусмотрено, что предприятие будет выпускать грузовые автомобили грузоподъемностью от 3 до 8 тонн и микроавтобусы.