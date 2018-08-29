Таджикистан и Пакистан заинтересованы в сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций

CA-NEWS (TJ) - Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Рустам Назарзод принял главу центра стратегических и глобальных исследований Пакистана, господина Сайида Халида Амира Джаъфари.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центре КЧС РТ Умеда Юсуфи, на встрече глава КЧС Таджикистана представил подробную информацию о комитете, его структурах, а также о международном сотрудничестве с зарубежными странами в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На встрече обсуждалось развитие взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от катастроф и бедствий, а также совместной деятельности государств в этой сфере.

Председатель комитета отметил, что развитие отношений между странами в этой области особенно важно, и КЧС Таджикистана уделяет этому вопросу пристальное внимание.

Джаъфари заверил, что в дальнейшем продолжит совместные усилия по углублению сотрудничества между соответствующими структурами двух стран.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.