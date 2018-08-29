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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Апелляционный cуд в США отказался убрать фразу «Мы верим в Бога» с долларов

CA-NEWS (CA) - Суд восьмого округа в штате Миннесота отклонил жалобу группы атеистов, которые требовали удалить с банкнот и монет фразу In God We Trust (Мы верим в Бога). Последние указывали, что наличие этого лозунга противоречит первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу вероисповедания, сообщает агентство Reuters.

По мнению истцов, свобода вероисповедания подразумевает право не верить в Бога, и девиз, таким образом, нарушает права неверующих граждан страны.

Судья Рэймонд Грюндер с истцами не согласился. В своем решении он сослался на постановление Верховного суда от 2014 года. Тогда истец выступил против традиционного чтения молитвы перед началом заседаний законодательного собрания в штате Небраска. Верховный суд тогда отклонил жалобу, указав на глубоко укоренившиеся традиции.

Грюндер указал, что приведенная на банкнотах и монетах фраза соответствует представлениям о свободе вероисповедания прошлых поколений и не противоречит законодательству.

Фраза «Мы верим в Бога» впервые появилась на монетах в 1864 году во время Гражданской войны, когда многие американцы в поисках защиты активно обращались к религии.

В 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон, утвердивший словосочетание In God We Trust национальным лозунгом. США, предположительно, таким образом стремились противопоставить себя атеистическому СССР.

После этого, в середине 1960-х годов, фраза появилась на банкнотах.

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