В каких странах, покинув родину, предпочитают жить граждане Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году 4 млн 70 тыс. граждан Казахстана покинули родину и жили в других странах и 3,640 млн иностранцев, наоборот, приехали жить в республику. Об этом свидетельствуют данные портала Pew Research Center.

По информации издания, большая часть казахстанцев перебралась в Россию – 2,56 млн человек, Германию – 1 млн, Украину – 220 тыс., Беларусь – 70 тыс., Грецию – 30 тыс. Затем следуют Туркменистан — 20 тыс., Израиль, Узбекистан, Кыргызстан, Канада — по 10 тыс.

В Турции, Латвии, Молдове, Чехии, Польше, Великобритании, Италии, Эстонии, Азербайджане, Франции, Индии, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Испании, Австралии, Грузии, Болгарии, Австрии и Южной Корее жили меньше 10 тыс. граждан республики.

А вот в Норвегии, Португалии, Таджикистане, Армении, Ливии, Венгрии, Нидерландах, Финляндии, Ирландии, Кипре, Словакии, Египте, Монголии, Румынии, Сербии, Хорватии, Словении, Бразилии, Исландии, Боливии, Доминиканской Республике, Чили, Коста-Рике и ряде других стран жили меньше 1 тыс. казахстанцев.

В пятерку же стран, граждане которых приехали в Казахстан в прошлом году, вошли Россия — 2,41 млн человек, Украина — 350 тыс., Узбекистан — 290 тыс., Германия — 220 тыс., Беларусь — 70 тыс. Далее идут Северная Корея — 60 тыс., Азербайджан и Турция — по 50 тыс., Южная Корея и Польша — по 30 тыс., Таджикистан — 20 тыс., Молдова — 10 тыс. человек.

Граждане Армении, Кыргызстана, Греции, Болгарии, Грузии, Китая, Эстонии, Латвии и Туркменистана жили в республике в количестве меньше 10 тыс.

Граждане, число которых было меньше 1 тыс. человек, были из Афганистана, Албании, Андорры, Аргентины, Австралии, Австрии, Багам, Бангладеш и других стран.