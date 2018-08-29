Назарбаев рассказал, как принималась Конституция Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с участниками международной конференции, посвященной Дню Конституции республики.

Как сообщает пресс-служба Акорда, он поблагодарил присутствующих за возможность посетить Казахстан и принять участие в праздновании Дня Конституции.

«Мы высоко ценим сотрудничество и возможность взаимного обмена опытом в деле конституционного строительства и признательны за ценные советы и рекомендации», - сказал глава государства.

Он рассказал об истории развития конституционализма в Казахстане с момента обретения независимости.

«Весной 1995 года совместно с группой ученых-юристов мы обсуждали, какую конституцию нам следует принять. Я лично законспектировал конституции 20 стран Европы, Америки, Азии в поисках положений, которые бы подходили для нашего государства. Мы не могли просто перенять в чистом виде конституцию другой страны. Таким образом, мы пришли к принятой в декабре 1995 года на всенародном референдуме Конституции, которую поддержало подавляющее большинство граждан. Она стала Основным законом, по которому мы сегодня живем, строим наше государство, укрепляем нашу независимость. Конституция постоянно реформируется и совершенствуется в соответствии с требованиями времени. Например, в начале прошлого года мной была инициирована конституционная реформа по перераспределению ряда полномочий президента между парламентом и правительством с расширением самостоятельности и ответственности последних», - сказал Назарбаев.

По его словам, Казахстан целенаправленно проводит политику по утверждению верховенства права при обеспечении высшей юридической силы Конституции, и успехи страны на международной арене стали свидетельством ее высокого авторитета и подтверждением действенности принципов миролюбивой внешней политики, заложенных в законе.

В свою очередь международные эксперты отметили, что празднование Дня Конституции свидетельствует о высокой значимости самого важного документа страны, представляющего прочную основу для регулирования отношений между различными институтами и выступающего гарантом защиты прав и свобод.

Во встрече приняли участие председатель Конституционного совета Казахстана К.Мами, председатель Конституционного суда Азербайджана Ф.Абдуллаев, председатель Конституционного совета Алжира М.Меделчи, председатель Конституционного суда Армении Г.Товмасян, председатель Конституционного суда Болгарии Б.Велчев, председатель Конституционного суда Латвии И.Зиемеле, генеральный секретарь Всемирной конференции по конституционному правосудию Ш.Дюрр, председатель Суда Евразийского Экономического союза Ж.Баишев.