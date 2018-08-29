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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстан прибыл представитель Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства указал, что сегодняшняя встреча проходит в Международный день действий против ядерных испытаний, и подчеркнул, что инициатива учреждения этой даты принадлежит Казахстану.

«Все началось с того, что 29 августа 1991 года был закрыт крупнейший в мире ядерный полигон. После этого прекратились испытания в Неваде и на других полигонах. Мы отказались от арсенала ядерного оружия, что позволило нам войти в число лидеров антиядерного движения», - напомнил он.

В свою очередь Л.Зербо отметил символичность встречи с Н.Назарбаевым в этот день и заверил, что организация, которую он представляет, будет и дальше прилагать все усилия по противодействию ядерным испытаниям и сохранению мира на земле.

В завершение встречи Глава государства выразил признательность Л.Зербо за внимание и участие в антиядерных инициативах Казахстана.

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