Казахстан готовится к ратификации Договора о запрещении ядерного оружия

CA-NEWS (KZ) - Решение президента Нурсултана Назарбаева об отказе Казахстаном от ядерного наследия помогло международному сообществу увидеть, что мир без ядерного оружия является достижимым. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на открытии международной конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее» в Астане.

По его словам, глобальная безопасность и надежное будущее для грядущих поколений могут быть гарантированы только тогда, когда мир полностью свободен от ядерного оружия.

«Казахстан твердо убежден в том, что национальную безопасность государств можно поддерживать путем сотрудничества и взаимного доверия», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства и призывал побудить соответствующие правительства и парламенты подписать и ратифицировать договор.

По данным МИД, участники конференции почтили минутой молчания память жертв ядерных испытаний. Во время конференции К.Абдрахманов и исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо обнародовали совместное заявление по случаю 29 августа, в котором подчеркнули приверженность вступлению в силу ДВЗЯИ.

«Для Казахстана этот день служит не только для того, чтобы вспомнить о трагических последствиях ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, но и чтобы объединить усилия государств-единомышленников, представителей гражданского общества и отдельных лиц в целях построения будущего, свободного от ядерной угрозы. Казахстан стал не только первой страной в мире, официально запретившей ядерные испытания, но и страной, отказавшейся от четвертого по величине арсенала ядерного оружия», - отметил министр.

Он добавил, что республика намерена работать на всех уровнях для достижения общих целей, в том числе с гражданским обществом. Эта работа включает взаимодействие с международным проектом ATOM (Abolish Testingis Our Mission – Наша миссия – отмена испытаний), запущенным в 2012 году. К.Абдрахманов призвал всех подписать онлайн петицию проекта ATOM, которая призывает навсегда запретить ядерные испытания.

«В качестве еще одного шага мы призываем государства заявить о своей поддержке Договора о запрещении ядерного оружия. Казахстан подписал документ 2 марта 2018 года и в настоящее время готовится к его ратификации», - сообщил глава ведомства.

В Астанинской конференции ОДВЗЯИ принимают участие такие представители Группы видных деятелей организации, как вице-председатель Nuclear Threat Initiative Десмонд Браун, бывший исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Вольфганг Хоффман, бывший верховный представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн, вице-председатель Комиссии атомной энергии Японии Нобуясу Абэ, бывший верховный представитель ООН по вопросам разоружения Серхио Дуарте и другие.