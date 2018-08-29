Пострадавшего в Таджикистане брянского альпиниста отправят на родину

CA-NEWS (TJ) - Разбившегося в горах Таджикистана врача Виктора Дубину отправят спецрейсом на родину в Брянск 30 августа, сообщает «Sputnik­-Таджикистан».

Все расходы оплатит компания «Сбербанк страхование». Как сообщили представители организации, руководство все-таки приняло решение об участии в транспортировке пострадавшего и возмещении расходов, связанных с перелетом, за счёт собственных средств.

При этом известно, что Дубина был застрахован по программе выезжающих за рубеж, однако она не распространялась на случаи получения травм при занятиях экстремальными видами спорта, в том числе альпинизмом.

Вопреки условиям договора компания пошла на уступки и заявила о готовности перевезти альпиниста в Брянск.

На решение страховщика сильно повлиял депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. Парламентарий, узнав о проблеме, начал вести переговоры с рядом компаний по поводу возвращения Дубины домой.

Напомним, состояние брянского альпиниста ранее не позволяло отправить его из Таджикистана на родину, поскольку мужчина получил серьезные травмы при жёсткой посадке вертолета Ми-8.

Несмотря на то, что пострадавший был прооперирован, его состояние оставалось стабильно тяжелым. Вертолет в составе 15 человек и трех членов экипажа совершил посадку в горах Таджикистана 12 августа.

Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту находились 13 россиян, белорус и испанец, а весь экипаж состоял из граждан Таджикистана.

В результате погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.