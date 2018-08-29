РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пострадавшего в Таджикистане брянского альпиниста отправят на родину

CA-NEWS (TJ) - Разбившегося в горах Таджикистана врача Виктора Дубину отправят спецрейсом на родину в Брянск 30 августа, сообщает «Sputnik­-Таджикистан».

Все расходы оплатит компания «Сбербанк страхование». Как сообщили представители организации, руководство все-таки приняло решение об участии в транспортировке пострадавшего и возмещении расходов, связанных с перелетом, за счёт собственных средств.

При этом известно, что Дубина был застрахован по программе выезжающих за рубеж, однако она не распространялась на случаи получения травм при занятиях экстремальными видами спорта, в том числе альпинизмом.

Вопреки условиям договора компания пошла на уступки и заявила о готовности перевезти альпиниста в Брянск.

На решение страховщика сильно повлиял депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. Парламентарий, узнав о проблеме, начал вести переговоры с рядом компаний по поводу возвращения Дубины домой.

Напомним, состояние брянского альпиниста ранее не позволяло отправить его из Таджикистана на родину, поскольку мужчина получил серьезные травмы при жёсткой посадке вертолета Ми-8.

Несмотря на то, что пострадавший был прооперирован, его состояние оставалось стабильно тяжелым. Вертолет в составе 15 человек и трех членов экипажа совершил посадку в горах Таджикистана 12 августа.

Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту находились 13 россиян, белорус и испанец, а весь экипаж состоял из граждан Таджикистана.

В результате погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

print
  • 10 работников детсада в таджикском Худжанде госпитализированы с симптомами сибирской язвы
  • Во Внутренней Монголии КНР пройдёт «монголо-китайский инвестиционный форум»
  • В детсаду Темиртау воспитательница, пытаясь усыпить, душила ребенка, возбуждено дело
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×