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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет Азиатско-Тихоокеанский форум всемирного союза слепых

CA-NEWS (MNG) - Очередной Азиатско-Тихоокеанский форум Всемирного союза слепых пройдет с 9 по 12 сентября в столице Монголии, сообщает Montsame.

Данный форум организуется раз в четыре года, и в предстоящем форуме примут участие президент Всемирного союза слепых, делегация из 18 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, более 100 представителей слабовидящих граждан, проживаюших в столице и регионах Монголии

На мероприятии выступят премьер-министр У.Хурэлсух, министр труда и социальной защиты С.Чинзориг и представлять результаты работ по улучшению качества жизни и повышение их квалификации и образования.

В настоящее время в Монголии живут 16 тысяч человек с ограниченными возможностями зрения.

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