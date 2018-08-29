В Улан-Баторе пройдет Азиатско-Тихоокеанский форум всемирного союза слепых

CA-NEWS (MNG) - Очередной Азиатско-Тихоокеанский форум Всемирного союза слепых пройдет с 9 по 12 сентября в столице Монголии, сообщает Montsame.

Данный форум организуется раз в четыре года, и в предстоящем форуме примут участие президент Всемирного союза слепых, делегация из 18 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, более 100 представителей слабовидящих граждан, проживаюших в столице и регионах Монголии

На мероприятии выступят премьер-министр У.Хурэлсух, министр труда и социальной защиты С.Чинзориг и представлять результаты работ по улучшению качества жизни и повышение их квалификации и образования.

В настоящее время в Монголии живут 16 тысяч человек с ограниченными возможностями зрения.