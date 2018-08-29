Bloomberg узнал об обсуждении реформы ВТО из-за торговой войны США и Китая

CA-NEWS (CA) - Европейский союз собирается обсудить возможную реформу Всемирной торговой организации (ВТО) из-за взаимного повышения пошли на товары США и Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

Переговоры с участием министров торговли Евросоюза, США и Японии планируются в следующем месяце в Брюсселе, рассказали два источника, знакомые с подготовкой к встрече. Она будет предшествовать около десяти аналогичным высокопоставленным встречам, намеченным на следующий год.

План реформы будет представлен в сентябре. В нем будут представлены предложения по сокращению торговых издержек и меры по тому, как сделать систему урегулирования споров в ВТО более прозрачной, а также укрепить саму организацию, а переговоры в ней сделать более гибкими.

Тема реформирования ВТО стала актуальной из-за поведения двух стран - Китая и США. Китай, пишет агентство, допускает «злоупотребления в торговле», а власти США при Дональде Трампе объявили об одностороннем повышении тарифов на китайские товары, что спровоцировало ответные меры со стороны Пекина. Все это делалось в обход ВТО, отмечает издание.

В прошлом месяце о необходимости переговоров о ситуации в организации заявлял ее глава Роберто Азеведо.

Наряду с реформой ВТО на встречах будет обсуждаться агрессивная политика Китая в сфере торговли и проблемы, которые возникают перед организацией из-за стремительного роста китайской экономики.

В июне США и Китай ввели взаимные 25-процентные пошлины на ряд импортных товаров. Президент США Дональд Трамп объяснил такое решение «хищением Китаем американской интеллектуальной собственности», а Китай - несправедливой передачей американских технологий. В министерстве торговли Китая заявили, что США, подняв пошлины на ввозимые китайские товары, начали «крупнейшую торговую войну в истории мировой экономики».

ВТО была образована в 1995 году на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле. Организация служит площадкой для обсуждения торговых соглашений между странами, а также площадкой для разрешения торговых споров.