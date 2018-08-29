В госвузах Казахстана стоимость за обучение не изменилась, - министр

CA-NEWS (KZ) - В государственных вузах Казахстана стоимость за обучение не изменилась. Об этом 29 августа на пресс-конференции в Астане сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

По его словам, размер оплаты вырос только на некоторые специальности за счет того, что государство начало платить больше денег каждому грантнику.

«Касаемо популярных, частных вузов, которые могут поднимать стоимость обучения – это их внутреннее право. Мы этот вопрос, в целом, не регулируем. У хороших вузов стоимость будет расти, у плохих она расти не может», - сказал глава ведомства.

Министр отметил, что главная задача министерства – сделать образование доступным как можно большему количеству студентов.

«Наша задача – сделать образование доступным и привлекательным для студентов, чтобы они могли, если не проходят на грант, оплачивать. Надо, чтобы стоимость гранта полностью закрывала стоимость обучения студента в государственном или частном вузе», - отметил Е.Сагадиев.

По данным министра, теперь вузы должны публиковать свои бюджеты.

«Такое требование мы к государственным вузам поставим. В любом случае, советы директоров и наблюдательные советы учреждений обладают полной информацией по финансовому состоянию и куда распределяются средства самих вузов. Мы за этим внимательно следим», - добавил он.