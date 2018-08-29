В Алакольском районе на средства местного жителя построили физкультурно-оздоровительный комплекс

CA-NEWS (KZ) - В городе Ушарал Алакольского района состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса единоборств и силовых видов спорта «Тарлан», построенного на средства местного жителя Сауата Мынбаева.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, в спорткомплексе созданы условия для занятий боксом, борьбой, дзюдо, таэквондо, тяжелой атлетикой, футболом, имеются кабинеты тренеров, врача, раздевалки.

Строительство учреждения, на которое было выделено 500 млн тенге, началось в апреле прошлого года и проводилось в рамках государственно-частного партнерства. Площадь здания составляет 1,1 тыс. кв.м, общая площадь комплекса - 6000 кв.м.