В Согде состоится фестиваль атласа и адраса

CA-NEWS (TJ) - Традиционный фестиваль «Атласа и адраса» пройдет в два этапа – в сентябре и первой декаде октября на уровне городов, районов, вузов и средне-специальных учебных заведений, а областной этап состоится в конце октября текущего года, передает «Азия-Плюс».

В соответствующем решении председателя Согдийской области говорится, что областной Фестиваль атласа и адраса проводится в рамках Года развития туризма и национальных ремесел с целью популяризации национальной одежды, воспитания эстетизма, расширения производства и использования различных видов национальных тканей, развития тканья атласа и адраса, сообщает пресс-служба председателя области.

Как сообщила главный специалист областного управления по делам женщин и семьи Гульнора Гадойбоева, в рамках фестиваля также состоится конкурс среди модельеров и швей по четырем номинациям – «Лучшая детская одежда», «Лучшая официальная одежда», «Лучшая праздничная одежда» и «Лучшая свадебная одежда».

Главным условием конкурса является то, что одежда должна быть пошита только из ткани атлас и адрас отечественного производства, а праздничная и свадебная одежда должна отражать обычаи и традиции регионов области.