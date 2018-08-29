Родители в Туркменистане жалуются, что на подготовку ребенка к школе уходит месячная зарплата

CA-NEWS (TM) - В преддверии нового учебного года в Ашхабаде и регионах заработали школьные базары. На специализированных рынках можно приобрести одежду, обувь, спортивные костюмы, а также рюкзаки и канцелярские товары. Как передают корреспонденты «Хроники Туркменистана», родители жалуются на высокие цены.

«У меня двое детей: мальчик и девочка. Каждый август я вынуждена покупать им новую одежду и школьные принадлежности, на что уходят сотни манатов. Это большая нагрузка на семейный бюджет. А есть семьи где по три-четыре школьника. Им еще тяжелее», - рассказала одна из покупательниц на школьном базаре Ашхабада.

Цены на товары для школы, в стране, где средняя зарплата составляет 1000–1200 манатов, действительно высокие.

Школьные принадлежности обходятся по 100–150 манатов. Стоимость черных брюк составляют 140–260 манатов, туфель — от 180 до 300, рубашек — 60–140, костюмов с пиджаком и брюками — от 700 манатов и выше.

Таким образом, только на ручки, тетрадки и один костюм тратится месячная заработная плата. Кроме этого, детям необходимо купить спортивную форму, рюкзаки и хотя бы пару сменных рубашек.

Радио «Азатлык» также сообщает о нехватке в стране школьных учебников. В последние годы почти каждый третий ученик в туркменских школах остается без учебников, особенно сложная ситуация в старших классах.

Учебники средним школам предоставляются государством бесплатно, но вовремя не выделяются в нужном объеме и не обновляются. Кроме того, официально установленный срок использования учебников составляет три года, однако из-за низкого качества сшивки они приходят в негодность после одного.

По словам преподавателей, в конце каждого года они вынуждены подклеивать собранные у учеников учебники, чтобы в сентябре раздать их снова.