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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев наградил популярных певцов, в том числе бывших «запретных», орденами

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзаёев подписал указ «О награждении в связи с двадцать седьмой годовщиной государственной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства и других социальных сфер».

Согласно документу, за заслуги в повышении научного, интеллектуального и духовного потенциала нашего народа, развитии сфер образования, культуры, литературы, искусства, здравоохранения, достойный вклад в укрепление независимости Родины, мира и стабильности в стране и многолетнюю плодотворную общественную деятельность Абдуллаева Насиба, Ахмедова Ёкуб, Баймурадов Элмурод, Жураев Шерали, Закиров Фаррух (художественного руководителя ансамбля «Ялла»), Отажонов Ортик, Сагдиев Ёдгар и Усманова Юлдуз награждены орденом «Фидокорона хизматлари учун» ("За бескорыстную службу").

Отметим, что в числе награждённых певцов - Шерали Джураев и Юлдуз Усманова десятки лет были в "чёрном" списке в Узбекистане. Их песни не транслировались по ТВ Узбекистана, а их концерты и участие в публичных официальных мероприятиях в стране также было негласно запрещено.

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