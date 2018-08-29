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  29 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В России начнут продавать казахстанские электрокары

CA-NEWS (KZ) - На Московском международном автосалоне, стартовавшем 29 августа, будет презентован казахстанский электрический автомобиль JAC iEV7S.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, серийный выпуск электрических моделей налажен на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае.

Автомобиль может преодолеть до 280 км на одном заряде аккумулятора. Его особенностью является жидкостное охлаждение и подогрев батареи емкостью в 39 кВт/ч.

Это первый серийный электрокар на территории Евразийского экономического союза. Его дебют состоялся на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Кроме электрокара, на автосалоне будет представлен дизельный пикап T6 с полным приводом. Этот автомобиль тоже собирается в Костанае.

Старт продаж обеих моделей в России запланирован на ноябрь 2018 года. Тогда же станет известна информация о ценах и комплектациях.

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