Ношение хиджабов в школах Казахстана запрещено, - напоминает Минобразования РК

CA-NEWS (KZ) - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев напоминает, что ношение хиджабов в школах запрещено. Об этом он сказал на пресс-конференци, посвященной началу нового учебного года.

По его словам, позиция ведомства по данному вопросу не изменилась.

«По раздельному обучению детей... не надо путать с раздельным обучением и религиозным. Какое бы ни было обучение, школьная программа единая. Она остается, поэтому любое преподавание в любых школах ведется в рамках государственных общеобразовательных стандартов по тем программам, которые мы приняли. Это касается всех», - отметил глава Минобразования, выразив надежду, что общество относится к этому с пониманием.

Касаясь обучения в высших учебных заведениях, Е.Сагадиев заявил, что задача №1 - ответственность вузов за качество образования.

«Как мы будем ее решать? Первое, на базе рейтинга, основанного на занятости выпускников. Министерство начнет принимать меры по отзыву лицензий у вузов по специальностям, где идет низкое трудоустройство. 17 лицензий в этом году уже отозвано. Работа будет усилена. Это приведет к профилизации вузов по основным направлениям. Там, где они могут хорошо преподавать, пусть преподают. Там, где диплом не дает хорошей востребованности, преподавать не имеет смысла», - сказал министр.